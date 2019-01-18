В Саратове на переходе «Приора» сбила девятилетнего мальчика
Ребенок был госпитализирован
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Вечером 17 января в центре Саратова был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась в 20:10 на пересечении улиц Астраханская и Зарубина.
По предварительной версии, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила проезда нерегулируемого перехода и наехал на девятилетнего мальчика, который шел через дорогу в темноте без светоотражающих элементов на одежде.
Ребенок был госпитализирован.