В Саратове на переходе «Приора» сбила девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-18T08:32:44+03:00

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Вечером 17 января в центре Саратова был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась в 20:10 на пересечении улиц Астраханская и Зарубина.

По предварительной версии, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила проезда нерегулируемого перехода и наехал на девятилетнего мальчика, который шел через дорогу в темноте без светоотражающих элементов на одежде.

Ребенок был госпитализирован.