Школьник ограбил пенсионерку в Балакове

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-18T08:21:15+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области в полицию обратилась 63-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданка заявила о краже.

Около 15:30 16 января между улицами Чернышевского и Садовые выселки неизвестный открыто похитил у пенсионерки из сумки кошелек. В нем находились деньги в сумме 6 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению задержан 16-летний подросток, ученик девятого класса. Кошелек у мальчика забрать удалось, но деньги он успел потратить.