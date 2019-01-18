Школьник ограбил пенсионерку в Балакове
До задержания мальчик успел потратить 6 тыс. рублей
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В Балаковском районе Саратовской области в полицию обратилась 63-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданка заявила о краже.
Около 15:30 16 января между улицами Чернышевского и Садовые выселки неизвестный открыто похитил у пенсионерки из сумки кошелек. В нем находились деньги в сумме 6 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению задержан 16-летний подросток, ученик девятого класса. Кошелек у мальчика забрать удалось, но деньги он успел потратить.