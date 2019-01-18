Убийца из Саратова захотел смягчить свой приговор

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-18T07:52:28+03:00

Однако прокуратура решила, что оснований для пересмотра срока нет

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Прокуратура Саратовской области не увидела оснований для смягчения наказания 28-летнему местному жителю, которого осудили в марте 2014 года за убийство и покушение на убийство к 17 годам колонии строгого режима.

- Вечером 5 января 2013 года гражданин, будучи пьяным и под веществами, поругался в кафе на проспекте Кирова с двумя парнями. Одному из них он ударил кулаком по голове и в грудь, а после достал нож и ранил его, в это время второй оттолкнул злоумышленника, за что получил удары лезвием в живот и грудь, из-за чего скончался, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Гражданин после некоторого отбытия срока заявил, что его действия неправильно классифицировали и он якобы защищался от нападавших, а суд не учел это во внимание при вынесении приговора.

Проверка показала, что никакой обороны не было и наказание является справедливым, соответственно оснований для вопроса о пересмотре не установлено.