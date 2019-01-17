2019-01-17T19:36:23+03:00
Происшествия

Сводки со снежного фронта: Мэрия Саратова рапортует о наступлении

В Саратове снова закрывают несколько улиц для уборки снега
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Совещание у мэра Исаева по уборке снегаСовещание у мэра Исаева по уборке снега
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За минувшие сутки из Саратова было вывезено 17500 куб.м. снега. Об этом сообщили в мэрии вечером 17 января по итогам совещания, которое провел глава администрации Михаил Исаев. Были очищены 534 двора и 91 крыша.

В ночь на пятницу, 18 января, организована работа 16 уборочных звеньев. Они будут работать по улицам Соколовогорская, Огородная, Пожарный пр-д, Ново-Астраханское шоссе, Клочкова, в районе Ротонды на Набережной Космонавтов, ЦДК, в поселке Юбилейный, по улице Московская, Рахова, Вольская, Тракторная, путепровод Трофимовский, проспект Кирова, ул. Дзержинского, ул. Соколовая, кольцо трамвайного маршрута №9.

При этом частично перекрываются улицы Вольская, Тракторная, Соколовая, Шевыревская, кольцо 9 трамвая, Пожарный проезд.

- Сегодня утром наблюдалось затрудненное движение автомобилей в районе 3 Советской больницы. В ночное время участок улицы 2-я Садовая и Политехническая будут расширены, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Днем было остановлено движение трамваев по маршрутам №№ 3, 4, 6, 7, 11. Сейчас все снова запущены, кроме трамвая № 4.

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