Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-17T17:28:12+03:00

Мэр в очередной раз добирался до работы на общественном транспорте и остался недоволен поездкой

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Руководство ООО «Икар-Авто», которое обслуживает маршрут автобуса №58, провело служебную проверку и объявило выговор водителю, «позволившему себе недостойное поведение» - нагрубившему мэру Саратова.

Как сообщил заместитель главы администрации Максим Сиденко, выполнены поручения мэра Михаила Исаева после его поездки утром на работу в маршрутке №58.

- Проведена внеплановая проверка всего подвижного состава автобусов, работающих на маршруте 58. Выявлены нарушения и недостатки, сегодня составлены соответствующие претензии по их устранению и переданы перевозчику ООО «Икар-Авто». Завтра будет проведена повторная проверка на предмет выполнения наших предписаний.

Помимо этого, руководством ООО «Икар-Авто» была проведена служебная проверка и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор, — отчитался Сиденко.

Сегодня в ночь планируется уборка и расширение улицы Клочкова, там будет работать 7 единиц техники. Расчистка остановочного павильона конечной маршрута 58 также будет проведена сегодня после 20.00.

Напомним, утром 17 января глава городской администрации Михаил Исаев проехал из Агафоновки на маршрутке №58 до центра города. В результате он дал ряд поручений и сделал замечания подчиненным. В частности, он отметил грубое общение водителя с пассажирами.

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