2019-01-17T17:28:12+03:00
Общество

Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор

Мэр в очередной раз добирался до работы на общественном транспорте и остался недоволен поездкой
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее мэр Исаев прокатился в трамваеРанее мэр Исаев прокатился в трамвае
Изменить размер текста:

Руководство ООО «Икар-Авто», которое обслуживает маршрут автобуса №58, провело служебную проверку и объявило выговор водителю, «позволившему себе недостойное поведение» - нагрубившему мэру Саратова.

Как сообщил заместитель главы администрации Максим Сиденко, выполнены поручения мэра Михаила Исаева после его поездки утром на работу в маршрутке №58.

- Проведена внеплановая проверка всего подвижного состава автобусов, работающих на маршруте 58. Выявлены нарушения и недостатки, сегодня составлены соответствующие претензии по их устранению и переданы перевозчику ООО «Икар-Авто». Завтра будет проведена повторная проверка на предмет выполнения наших предписаний.

Помимо этого, руководством ООО «Икар-Авто» была проведена служебная проверка и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор, — отчитался Сиденко.

Сегодня в ночь планируется уборка и расширение улицы Клочкова, там будет работать 7 единиц техники. Расчистка остановочного павильона конечной маршрута 58 также будет проведена сегодня после 20.00.

Напомним, утром 17 января глава городской администрации Михаил Исаев проехал из Агафоновки на маршрутке №58 до центра города. В результате он дал ряд поручений и сделал замечания подчиненным. В частности, он отметил грубое общение водителя с пассажирами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэра Саратова заметили утром в переполненном трамвае

Михаил Исаев третий день ездит на работу в общественном транспорте (подробнее)

Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе

Вечером с работы Исаев планирует поехать на автобусе через Ленинский район (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сводки со снежного фронта: Мэрия Саратова рапортует о наступлении
Начальник саратовского СУ СК Николай Никитин отправлен в отставку с 16 января
Расписание транспорта в Саратове в ночь крещенских купаний
В Саратове ВАЗ столкнулся с «КамАЗом»
ОНФ направило в Минздрав официальный запрос о судьбе поликлиники №10 в Саратове
В Пугачеве парень и три девушки-подростка изнасиловали знакомую
В Саратове студенты отремонтировали квартиру пенсионерки
В Саратовской области на трассе застряли 20 автомобилей
Журналистам показали разницу между детскими поликлиниками №3 и №10
Над зданием следственного комитета в Саратове висят глыбы льда
Члены комиссии по приему построенных объектов высоко оценили проделанную КВС работу
В Саратовской области начали отменять крещенские купания
Крышу школы в Татищевском районе почистили только после вмешательства прокуратуры
Радаев подчиненным: Каждый бюджетный рубль должен принести отдачу
Главврач детской больницы №5 заявила об отсутствии массовых увольнений при слиянии с поликлиникой №10 [видео]
Женщина и двое мужчин похитили саратовского антиквара
В пятницу рабочая группа соберется на территории бывшего Саратовского авиазавода
Родители в поликлинике №10: Это здание хотят продать под ресторан
Массовые проверки Регоператора формируют прозрачность его работы
В Саратове пенсионерка погибла на пожаре от свечки
Встреча представителей минздрава и родителей в поликлинике №10 проходит эмоционально
В Саратове будут расширять проезжую часть улиц Огородная и Новоузенская