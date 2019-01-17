Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор
Руководство ООО «Икар-Авто», которое обслуживает маршрут автобуса №58, провело служебную проверку и объявило выговор водителю, «позволившему себе недостойное поведение» - нагрубившему мэру Саратова.
Как сообщил заместитель главы администрации Максим Сиденко, выполнены поручения мэра Михаила Исаева после его поездки утром на работу в маршрутке №58.
- Проведена внеплановая проверка всего подвижного состава автобусов, работающих на маршруте 58. Выявлены нарушения и недостатки, сегодня составлены соответствующие претензии по их устранению и переданы перевозчику ООО «Икар-Авто». Завтра будет проведена повторная проверка на предмет выполнения наших предписаний.
Помимо этого, руководством ООО «Икар-Авто» была проведена служебная проверка и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор, — отчитался Сиденко.
Сегодня в ночь планируется уборка и расширение улицы Клочкова, там будет работать 7 единиц техники. Расчистка остановочного павильона конечной маршрута 58 также будет проведена сегодня после 20.00.
Напомним, утром 17 января глава городской администрации Михаил Исаев проехал из Агафоновки на маршрутке №58 до центра города. В результате он дал ряд поручений и сделал замечания подчиненным. В частности, он отметил грубое общение водителя с пассажирами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мэра Саратова заметили утром в переполненном трамвае
Михаил Исаев третий день ездит на работу в общественном транспорте (подробнее)
Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе
Вечером с работы Исаев планирует поехать на автобусе через Ленинский район (подробнее)