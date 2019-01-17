2019-01-17T17:12:18+03:00
Общество

Начальник саратовского СУ СК Николай Никитин отправлен в отставку с 16 января

Он вышел на пенсию за выслугу лет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Саратовской области сообщили об увольнении Николая Никитина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, Никитин отправлен в отставку указом президента России от 28 декабря 2018 года.

- Генерал-лейтенант юстиции Николай Владимирович Никитин в связи с освобождением от замещаемой должности 16 января 2019 года уволен из следственного комитета Российской Федерации по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, — сообщает СУ СКР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сводки со снежного фронта: Мэрия Саратова рапортует о наступлении
Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор
Расписание транспорта в Саратове в ночь крещенских купаний
В Саратове ВАЗ столкнулся с «КамАЗом»
ОНФ направило в Минздрав официальный запрос о судьбе поликлиники №10 в Саратове
В Пугачеве парень и три девушки-подростка изнасиловали знакомую
В Саратове студенты отремонтировали квартиру пенсионерки
В Саратовской области на трассе застряли 20 автомобилей
Журналистам показали разницу между детскими поликлиниками №3 и №10
Над зданием следственного комитета в Саратове висят глыбы льда
Члены комиссии по приему построенных объектов высоко оценили проделанную КВС работу
В Саратовской области начали отменять крещенские купания
Крышу школы в Татищевском районе почистили только после вмешательства прокуратуры
Радаев подчиненным: Каждый бюджетный рубль должен принести отдачу
Главврач детской больницы №5 заявила об отсутствии массовых увольнений при слиянии с поликлиникой №10 [видео]
Женщина и двое мужчин похитили саратовского антиквара
В пятницу рабочая группа соберется на территории бывшего Саратовского авиазавода
Родители в поликлинике №10: Это здание хотят продать под ресторан
Массовые проверки Регоператора формируют прозрачность его работы
В Саратове пенсионерка погибла на пожаре от свечки
Встреча представителей минздрава и родителей в поликлинике №10 проходит эмоционально
В Саратове будут расширять проезжую часть улиц Огородная и Новоузенская