Начальник саратовского СУ СК Николай Никитин отправлен в отставку с 16 января

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-17T17:12:18+03:00

Он вышел на пенсию за выслугу лет

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В СУ СКР по Саратовской области сообщили об увольнении Николая Никитина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, Никитин отправлен в отставку указом президента России от 28 декабря 2018 года.

- Генерал-лейтенант юстиции Николай Владимирович Никитин в связи с освобождением от замещаемой должности 16 января 2019 года уволен из следственного комитета Российской Федерации по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, — сообщает СУ СКР.