2019-01-17T17:11:27+03:00
Общество

Расписание транспорта в Саратове в ночь крещенских купаний

От Музейной площади будут курсировать отдельные автобусы в Затон до места проведения крещенских купаний
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В Саратове в ночь с 18 на 19 января в период православного праздника Крещения Господня будут работать автобусные и троллейбусные маршруты.

С 22:00 18 января до 2:00 19 января можно будет воспользоваться семью автобусными маршрутами №№8, 11, 25, 54, 93, 95, 105. На каждом из них будет разное количество машин – от двух на маршруте №54 до шести на маршруте №11. Последние рейсы стартуют в два часа ночи от конечных остановок.

Также до того времени будут ходить троллейбусные маршруты №№1 (одна машина), 4 (две машины), 5 (пять машин).

От Музейной площади будут курсировать отдельные автобусы в Затон до места проведения крещенских купаний.

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