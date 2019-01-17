ОНФ направило в Минздрав официальный запрос о судьбе поликлиники №10 в Саратове

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-17T17:03:27+03:00

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Эксперты регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Саратовской области заинтересовались ситуацией с поликлиникой №10.

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, им поступило обращение от родительского сообщества.

По словам горожан, здание закрывают на ремонт, причем на неопределенный срок.

- На сайте министерства здравоохранения Саратовской области нет никакой официальной информации по данной теме. Среди родителей уже начали распространяться слухи, что здание в центре города хотят перепрофилировать. Кроме того, ухудшилось качество и скорость оказания медпомощи маленьким пациентам, которых теперь отправляют в другие структурные подразделения детской больницы №5. Обеспокоенность вызывает и судьба медицинского коллектива, часть которого, по словам заявителей, уже уволилась «по собственному желанию», — рассказал Сергей Шаров, руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области.

ОНФ направил официальный запрос в Минздрав, чтобы получить ответ о конкретных сроках ремонта и возобновлении работы поликлиники. Кроме того, общественники просят информировать население о планах министерства в отношении здания.

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