В Пугачеве парень и три девушки-подростка изнасиловали знакомую

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-17T16:48:05+03:00

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В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего парня и трех девушек — 16 и 15 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, 13 января они находились в гостях у 18-летнего приятеля, где также была их 17-летняя знакомая. Три девушки затеяли с последней ссору, к ним присоединился и 21-летний парень.

Кроме побоев, они изнасиловали потерпевшую. Она пыталась сбежать, но агрессивные подростки возвращали свою жертву в дом. Ей удалось уйти только 14 января и она рассказала о случившемся своей бабушке.

Полиция задержала парня и несовершеннолетних девушек. Юноша был арестован, а две мучительницы отпущены под подписку о невыезде. Еще одну подозреваемую могут отправить под домашний арест.

Потерпевшей амбулаторно оказывается медицинская помощь.