В Саратове студенты отремонтировали квартиру пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-17T16:45:37+03:00

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Одиноко проживающая пенсионерка Вера Кузнецова обратилась к депутату Саратовской областной думы Юлии Литневской с просьбой посодействовать в ремонте крыши дома.

В трехэтажном доме на 1-м Нефтяном проезде, 1а пенсионерка проживает уже более 20 лет, из них последние три года протекала крыша дома. На потолке и стенах образовались потеки и пятна. По просьбе Юлии Литневской студенты-волонтеры Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса Заводского района отреставрировали стены, переклеили обои и восстановили потолок.

- Доброта — это то, чему нужно, безусловно, учить. И в одном из лучших учебных заведений моего округа — в Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса — ведут эту работу на очень высоком уровне, поощряя добрые начинания воспитанников. На призыв о помощи хорошему человеку, столкнувшемуся со сложной жизненной ситуацией, откликнулась молодежь. А это значит, что добро имеет траекторию и устремленность в будущее. Благодарю весь отзывчивый коллектив колледжа и лично его руководителя Ирину Андреевну Алешину, — прокомментировала Юлия Литневская.

- Для меня это сравнимо с чудом! — со слезами радости говорила пенсионерка Вера Кузнецова.

- Мы, как волонтеры колледжа, взялись за эту работу без промедления. Ведь жить в таких условиях было невозможно. Мы восстановили стены, поклеили обои и сделали потолок. Теперь о разрухе напоминают только старые фотографии, — прокомментировал Николай Дрошенко, волонтер Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса.