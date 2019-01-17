В Саратовской области на трассе застряли 20 автомобилей
Из сугробов машины вытаскивали полиция, спасатели и местные жители
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ГИБДД по Саратовской области помогла вызволить из сугробов 20 автомобилей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, 16 января на трассе Новотулка — Питерка застряли 20 машин.
На помощь выехали спасатели, полицейские и местные жители. Среди пассажиров авто оказались четверо детей.
Расчистить дорогу и вызволить транспорт удалось лишь в два часа ночи.