В Саратовской области на трассе застряли 20 автомобилей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-17T16:44:00+03:00

Из сугробов машины вытаскивали полиция, спасатели и местные жители

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ГИБДД по Саратовской области помогла вызволить из сугробов 20 автомобилей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, 16 января на трассе Новотулка — Питерка застряли 20 машин.

На помощь выехали спасатели, полицейские и местные жители. Среди пассажиров авто оказались четверо детей.

Расчистить дорогу и вызволить транспорт удалось лишь в два часа ночи.