Над зданием следственного комитета в Саратове висят глыбы льда

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-17T16:31:06+03:00

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Над зданием следственного отдела по Волжскому району Саратова СУ СК РФ на оживленной улице Чернышевского висят глыбы льда и снега.

- Они вот-вот могут упасть на проходящих мимо людей, никаких ограждающих лент нет, — сообщили «КП-Саратов» обеспокоенные читатели.

Снег на козырьке над следственным отделом

Стоит отметить, что, судя по размерам покрова снега на козырьке и крыше, этот лед лежит там не первый день. К тому же сегодня, 17 января, сосульки начали подтаивать на ярком солнце.

Общий вид здания с множеством ловушек

Стоит отметить, что прокуратура Саратовской области постоянно занимается вопросом сосулек на зданиях города и бдит, чтобы их не было.

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