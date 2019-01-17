Члены комиссии по приему построенных объектов высоко оценили проделанную КВС работу

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-17T15:49:59+03:00

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Сегодня состоялось комиссионное принятие объектов капитального строительства 2018 года, исполнителем которых выступило ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В комиссию вошли депутаты Саратовской городской думы, представители горадминистрации. Вместе с представителями «КВС» они посетили несколько объектов.

В частности, в прошлом году в рамках инвестиционной программы «КВС» выполнена реконструкция аварийного участка водосетей по улице Бульварная от жилого дома №16 до улицы Студеная. Существующий участок сетей водоснабжения по улице Ламповая находился в неудовлетворительном состоянии. Только за 2017 год на участке было зафиксировано 20 аварий, в результате которых от подтопления страдали не только жилые дома большого микрорайона, но и важные социальные объекты.

Не меньшую значимость для жителей города имеет реконструкция водопровода по улице имени Академика Антонова. В зоне обслуживания проживает порядка 50 тыс. жителей Ленинского района. Только в 2017 году на участок в границах от Лебедева-Кумача до улицы Перспективная аварийная бригада выезжала семь раз.

- Проделан большой объем работ. Компания в первый же год своей работы приступила к замене наиболее изношенных участков, которые доставляли огромное неудобство жителям Саратова. После введения в эксплуатацию построенных объектов здесь не зафиксировано ни одной аварии. Очень важно, что новые коммуникации выполнены из современных материалов, срок службы которых составит не менее 50 лет, — пояснил заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Депутат гордумы Геннадий Турунтаев отметил, что подрядные организации концедента взяли на себя обязательства по гарантийному обслуживанию построенных объектов. Он также подчеркнул, что работы выполнены добросовестно и качественно.

- Приятно видеть, что компания профессионально подошла к делу спасения водопроводного хозяйства областного центра, — отметил он.