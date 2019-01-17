Журналистам показали разницу между детскими поликлиниками №3 и №10

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-17T16:27:02+03:00

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Главврач детской инфекционной больницы №5 Вера Харитонова показала журналистам, как выглядит местами поликлиника №10 на улице Комсомольская, медиков и пациентов из которой переводят в здание подведомственного ей медучреждения — поликлиники на Московской, 40. В региональном минздраве ранее сообщили, что помещения детской поликлиники №10 будут ремонтироваться.

Фото трещин в стенах поликлиники №10Фото: Ольга Муравлёва

Поликлиника №10Фото: Ольга Муравлёва

Местные жители, которые водят сюда детей, возмутились, заявив, что это предлог для того, чтобы «продать здание под ресторан» и создали петицию на портале Change.org в защиту медучреждения и персонала.

Поликлиника №10Фото: Ольга Муравлёва

Поликлиника №10Фото: Ольга Муравлёва

Главврач Вера Харитонова рассказала, что увольнений врачей из-за этого не было и не предвидится. Она показала журналистам текущие потолки и облупившиеся стены поликлиники №10. Родители считают, что все восстановительные работы можно провести без перевода персонала и пациентов в другую поликлинику.

Затем Харитонова вместе с представителями СМИ отправилась в свою поликлинику, №3, Она рассказала, что в 10-й поликлинике шел одновременно прием двух участковых педиатров в одном кабинете, а в поликлинике №3 будет большее число помещений, будут организованы утренний и вечерний приемы.

Поликлиника №3Фото: Ольга Муравлёва

Поликлиника №3Фото: Ольга Муравлёва

Главврач показала просторные кабинеты, новую медтехнику, расхвалила условия работы и приема посетителей. В поликлинике оборудован отдельный вход для маломобильных пациентов.

Поликлиника №3Фото: Ольга Муравлёва

Поликлиника №3Фото: Ольга Муравлёва

В этом здании теперь будут работать медики сразу двух поликлиник и обслуживать они будут более 11 тыс. человек.

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