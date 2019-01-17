В Саратовской области начали отменять крещенские купания

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-17T15:39:04+03:00

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В Саратовском районе отменили крещенские купания.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, в селах Пристанное, Синенькие, Красный Текстильщик и Багаевка мероприятия проводится не будут.

Это связано со слишком тонким льдом.

Толщина ледового покрова составляет 7–10 см, что небезопасно для граждан.

При этом ГУ МЧС рекомендовало всем районам организовать спуск в воду с берега. В Энгельсском районе совещание по данному вопросу запланировано на завтра. Однако согласно сегодняшним замерам льда, его толщина в районе пляжа, где традиционно проходят купания, составляет 25 см. Это вписывается в норматив по безопасности.