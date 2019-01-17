Крышу школы в Татищевском районе почистили только после вмешательства прокуратуры
Ведомство обнаружило там снег и сосульки
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В Татищевском районе Саратовской области прокуратура потребовала очистить школьную крышу.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в селе Большая Каменка крыша средней школы оказалась завалена снегом. При этом с карниза свисали опасные сосульки. При падении они могли травмировать прохожих, в том числе детей.
Руководителю учреждения внесли представление. После этого снег и сосульки убрали.
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