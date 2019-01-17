Радаев подчиненным: Каждый бюджетный рубль должен принести отдачу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-17T15:34:29+03:00

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В четверг, 17 января, глава региона Валерий Радаев провел совещание с руководителями органов исполнительной власти, в ходе которого обсуждалась реализация национальных проектов в 2019 году.

Радаев напомнил, что в минувшем году при строительстве соцобъектов за федеральный счет обнаружился ряд проблем в работе с подрядчиком. Впредь, особенно при реализации мероприятий национальных проектов, их быть не должно.

- Контроль над эффективностью расходования средств будет многоуровневым. В 2019 году из федерального бюджета планируем привлечь почти 18 млрд рублей, в том числе по линии нацпроектов — 11,4 млрд. Каждый потраченный рубль должен принести отдачу, — отметил глава региона.

Он снова заявил, что министры несут персональную ответственность за соблюдение сроков проведения конкурсных процедур, в особенности по объектам строительства. При этом Минстрой был назван ключевым звеном работы по нацпроектам, только в 2019 году предстоит строить 62 объекта.

Перед руководством минстроя области поставлены задачи по обеспечению нормативного водоснабжения в районах области, развитию системы «Умный город», переселению граждан из аварийного жилья. Валерий Радаев посоветовал в этом направлении активнее задействовать депутатов Госдумы региона.