Главврач детской больницы №5 заявила об отсутствии массовых увольнений при слиянии с поликлиникой №10 [видео]

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-17T15:32:24+03:00

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Главврач детской инфекционной больницы №5 Вера Харитонова на встрече с родителями детей, которых переводят сюда на обслуживание из поликлиники №10, рассказала, что увольнений врачей из-за этого не было и не предвидится. Об этом она заявила на совместной встрече с представителями минздрава и местных жителей. Здание поликлиники №10 собираются закрывать на ремонт.

Родители считают, что все восстановительные работы можно провести без перевода персонала и пациентов в другую поликлинику.

Харитонова добавила, что в 10-й поликлинике шел одновременно прием двух участков педиатров в одном кабинете, а в поликлинике №3 будет большее число кабинетов, организованы утренний и вечерний приемы.

- Массового увольнения нет, вся педиатрия переходит к нам полным составом. В поликлинике №10 были только участковые педиатры, лаборатория, полставки УЗИ, физиотерапевт, хирург и регистратура, а узких специалистов никогда не было, ходили все равно все в больницу №6, — заявила Харитонова.

Присутствовавшие на встрече родители слова главврача опровергли — не было лишь дерматолога, а эндокринолог, невролог, окулист прием в поликлинике №10 вели до момента начала реорганизации инфекционной больницы №6.

Свое мнение по ситуации с поликлиникой высказал и депутат Госдумы Николай Панков. Он считает, что здание обязательно останется за детской медициной, ни о каком перепрофилировании речи не идет.

Напомним, встреча родителей с представителями минздрава и поликлиники №3 завершилась договоренностью о создании инициативной группы из числа местных жителей, которая будет наблюдать за выполнениями обещаний чиновников.