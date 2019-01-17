2019-01-17T15:32:24+03:00
Общество

Главврач детской больницы №5 заявила об отсутствии массовых увольнений при слиянии с поликлиникой №10 [видео]

Родители маленьких пациентов не согласны с ней
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Комментарии: comments2

Главврач поликлиники №3 Вера Харитонова.

Изменить размер текста:

Главврач детской инфекционной больницы №5 Вера Харитонова на встрече с родителями детей, которых переводят сюда на обслуживание из поликлиники №10, рассказала, что увольнений врачей из-за этого не было и не предвидится. Об этом она заявила на совместной встрече с представителями минздрава и местных жителей. Здание поликлиники №10 собираются закрывать на ремонт.

Родители считают, что все восстановительные работы можно провести без перевода персонала и пациентов в другую поликлинику.

Харитонова добавила, что в 10-й поликлинике шел одновременно прием двух участков педиатров в одном кабинете, а в поликлинике №3 будет большее число кабинетов, организованы утренний и вечерний приемы.

- Массового увольнения нет, вся педиатрия переходит к нам полным составом. В поликлинике №10 были только участковые педиатры, лаборатория, полставки УЗИ, физиотерапевт, хирург и регистратура, а узких специалистов никогда не было, ходили все равно все в больницу №6, — заявила Харитонова.

Присутствовавшие на встрече родители слова главврача опровергли — не было лишь дерматолога, а эндокринолог, невролог, окулист прием в поликлинике №10 вели до момента начала реорганизации инфекционной больницы №6.

Свое мнение по ситуации с поликлиникой высказал и депутат Госдумы Николай Панков. Он считает, что здание обязательно останется за детской медициной, ни о каком перепрофилировании речи не идет.

Напомним, встреча родителей с представителями минздрава и поликлиники №3 завершилась договоренностью о создании инициативной группы из числа местных жителей, которая будет наблюдать за выполнениями обещаний чиновников.

Главврач поликлиники №3 Вера Харитонова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пугачеве парень и три девушки-подростка изнасиловали знакомую
В Саратове студенты отремонтировали квартиру пенсионерки
В Саратовской области на трассе застряли 20 автомобилей
Журналистам показали разницу между детскими поликлиниками №3 и №10
Над зданием следственного комитета в Саратове висят глыбы льда
Члены комиссии по приему построенных объектов высоко оценили проделанную КВС работу
В Саратовской области начали отменять крещенские купания
Крышу школы в Татищевском районе почистили только после вмешательства прокуратуры
Радаев подчиненным: Каждый бюджетный рубль должен принести отдачу
Женщина и двое мужчин похитили саратовского антиквара
В пятницу рабочая группа соберется на территории бывшего Саратовского авиазавода
Родители в поликлинике №10: Это здание хотят продать под ресторан
Массовые проверки Регоператора формируют прозрачность его работы
В Саратове пенсионерка погибла на пожаре от свечки
Встреча представителей минздрава и родителей в поликлинике №10 проходит эмоционально
В Саратове будут расширять проезжую часть улиц Огородная и Новоузенская