Женщина и двое мужчин похитили саратовского антиквара

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-17T15:30:33+03:00

Под угрозами тот отдал им свою коллекцию

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, 29 и 46-летнего мужчин.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, их обвиняют в похищении человека, разбое, незаконном приобретении государственных наград РФ, РСФСР, СССР.

Как считает следствие, 27 января 2017 года мужчины и женщина выследили своего знакомого — 37-летнего антиквара. Около его дома на улице Мичурина они напали на него с газовым пистолетом.

29-летний злоумышленник вывез похищенного антиквара в Пензенскую область. Там он под угрозами требовал у похищенного деньги и ценное имущество. Когда тот согласился, он доставил его обратно в Саратов, забрав ключи от квартиры.

Из дома антиквара разбойники забрали старинные предметы, деньги, драгоценности, госнаграды. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Задержать подозреваемых удалось по горячим следам. Они были арестованы и признали свою вину. Похищенное изъято.

Уголовное дело направлено в суд.