В пятницу рабочая группа соберется на территории бывшего Саратовского авиазавода

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-17T13:07:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный возвращению имущества Саратовского авиационного завода.

- Без затягивания сроков. Володин предлагает без волокиты провести встречу рабочей группы по возвращению имущества авиационного завода. Напомню, вместе со мной в нее включены депутаты Госдумы Евгений Примаков и Ольга Алимова. Губернатор Валерий Радаев делегировал от областного правительства первого зампреда Ойкина. В группу вошли также представители прокуратуры, управления Росимущества, Росреестра, полиции, мэрии Саратова. Спикер лично предложил включить от общественности Александра Бернадского, уважаемого ветерана САЗа. Есть настрой на совместную плодотворную работу в интересах наших жителей. В пятницу группа соберется на территории бывшего авиационного завода. Совместно выработаем действия возвращения имущества, — написал Николай Панков.