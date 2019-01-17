В пятницу рабочая группа соберется на территории бывшего Саратовского авиазавода
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный возвращению имущества Саратовского авиационного завода.
- Без затягивания сроков. Володин предлагает без волокиты провести встречу рабочей группы по возвращению имущества авиационного завода. Напомню, вместе со мной в нее включены депутаты Госдумы Евгений Примаков и Ольга Алимова. Губернатор Валерий Радаев делегировал от областного правительства первого зампреда Ойкина. В группу вошли также представители прокуратуры, управления Росимущества, Росреестра, полиции, мэрии Саратова. Спикер лично предложил включить от общественности Александра Бернадского, уважаемого ветерана САЗа. Есть настрой на совместную плодотворную работу в интересах наших жителей. В пятницу группа соберется на территории бывшего авиационного завода. Совместно выработаем действия возвращения имущества, — написал Николай Панков.