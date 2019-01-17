Родители в поликлинике №10: Это здание хотят продать под ресторан

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-17T15:28:45+03:00

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В ходе встречи родителей и представителей минздрава в поликлинике №10 на улице Комсомольская в Саратове советник министра здравоохранения Александр Колоколов дал официальные гарантии, что здание поликлиники будет сохранено за детскими медиками.

Минздрав планирует перевести врачей и пациентов на обслуживание в здание поликлиники №3 на Московской, 40. Это временная мера, для проведения ремонта в здании.

Родители пациентов заявляют, что не хотят переходить в другое место и предполагают, что здание просто хотят перепрофилировать или «продать».

- В поликлинике №3 на Московской теперь будут 11 тыс. детей обслуживаться, сначала было 5 тыс., а теперь их 11! Там негде припарковаться, я не буду туда возить своего младенца, — заявила одна из местных жительниц.

- Ваших детей будут обслуживать те же участковые доктора, мы им выделили уже отдельные кабинеты. Места у нас хватает на всех, — заверила главврач поликлиники №3 Вера Харитонова.

- Половину врачей уже уволили, а наших детей будут лечить в коридоре, — уверены родители.

Корреспонденту «КП-Саратов» в поликлинике подтвердили, что часть персонала и медработников действительно уволилась, в частности, бывшая главврач инфекционной больницы №6, к которой относилась поликлиника №10, Марианна Матвеева.

Вера Харитонова заявила, что сначала пройдет аукцион, после приступят к ремонту.

Местные жители запротестовали, заявив, что и так все хорошо.

- Как только здесь проведут ремонт, вы вернетесь из поликлиники №3 обратно. Это официальная позиция министра Мазиной. Это ситуация с переводом — вынужденная. Мы ведь хотим, чтобы ваши дети лечились в безопасном здании, — убеждал родителей Александр Колоколов.

Его попросили назвать сроки окончания ремонта, он ответил, что чем быстрее освободят помещения, тем быстрее все произойдет. Тогда все вернутся в отремонтированные кабинеты.

- Вы наши мнения не учитываете! Ощущение, что здание хотят продать и сделать ресторан, — заявил эмоционально один из родителей.

- Я вам озвучил официальную позицию министра, что же еще надо? — удивился Колоколов.

Главврач детской инфекционной больницы №5, к которой относится поликлиника №3, заверила, что доступная среда для родителей с малышами у них обеспечена, теперь здесь есть два входа, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

В результате родителям было предложено создать инициативную группу, чтобы они могли постоянно наблюдать за выполнением всех условий.