Массовые проверки Регоператора формируют прозрачность его работы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-17T15:22:40+03:00

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Региональный оператор Саратовcкой области по обращению с ТКО предоставляет гражданам новую коммунальную услугу с 12 августа 2018 года, то есть 158 календарных дней. За это время в отношении Регоператора было совершено 97 проверочных действий со стороны правоохранительных, надзорных органов и организаций общественного контроля. Выездные и документальные проверки различных надзорно-регулирующих органов в отношении Регоператора длились совокупно более 200 дней. Причем первый акт реагирования Регоператор получил еще до начала свей официальной деятельности как поставщика новой коммунальной услуги.

Более половины всех проверочных мероприятий в отношении Регоператора Саратовской области проведено органами прокуратуры — 29 проверочных действия и 24 акта прокурорского реагирования. Природоохранная прокуратура совершила два проверочных мероприятия и направила три акта реагирования. Роспотребнадзор провел одно проверочное мероприятие и по предписанию органов прокуратуры направил Регоператору десять актов реагирования. Государственная жилищная инспекция осуществила два проверочных действия и итогом которых стали 6 актов реагирования. Роскомнадзор выполнил пять проверочных действий и передал 3 акта реагирования. Организациями общественного контроля было произведено 22 проверочных мероприятия. За неполные 160 дней работы должностными лицами Регоператора было дано более 300 письменных пояснений правоохранительным, надзорным и регулирующим органам.

По итогам всех этих проверок по факту некачественного оказания коммунальной услуги было возбуждено 10 административных и одно уголовное дело. Состав выявленных правонарушений — несвоевременный вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок. В соответствии с федеральным законодательством, отраслевыми нормативными актами, соглашением между Саратовской областью и Регоператором и публичными договорами с мусоровывозящими компаниями, ответственность за качество вывоза лежит на подрядчиках Регоператора — мусоровывозящих компаниях, которые выиграли право предоставления этой услуги на открытом и прозрачном конкурсе.

- До 12 августа вывозом мусора занимались множество структур одновременно: местные администрации, управляющие компании, мусоровывозящие организации, полигоны, различные юридические лица. Было непонятно, кто и за что действительно отвечает и с кого спрашивать за незаконные свалки и экологически неблагополучные полигоны. Эта проблематика, которая два десятилетия накапливалась в этой, зачастую, непрозрачной сфере, и привела к реформе всей системы обращения с ТКО. Законодательно функции были закреплены за одним органом — Регоператором. Понятно, что все претензии, в том числе и отложенные, будут тут же направлены в один адрес. То количество проверок, запросов, представлений, которые прошел наш филиал за пять месяцев, является, как мы считаем, рекордным даже для коммунальных предприятий. Пять проверок в неделю — это для нас норма. Однако у нас есть задача сформировать новую отрасль экономики с современными полигонами, качественным вывозом и предприятиями глубокой переработки вторсырья. Поэтому мы будем оказывать всемерное содействие всем надзорным органам, в том числе и в части приведения деятельности мусоровывозящих компаний к полному соответствию с законодательством РФ. Считаю, что эта работа проводится в интересах всех жителей Саратовской области и созданной нами отрасли экономики. Любые проверки, административные и даже уголовные дела помогают совершенствовать нормативную базу и определять персональную ответственность всех участников рынка за качество предоставляемой коммунальной услуги. Количество проверок, которое может кому-то показаться запредельным, свидетельствует о полной прозрачности нашей деятельности, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Выявленные надзорными органами административные правонарушения связаны с несвоевременным вывозом ТКО мусоровывозящими компаниями. Такие факты были допущены в августе и сентябре прошлого года, когда Регоператором проводилась работа по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба и выявление точек временного складирования ТКО, незарегистрированных в установленном порядке контейнерных площадок. При этом весь объем коммунальных отходов, скопившихся на контейнерных площадках до начала предоставления коммунальной услуги Регоператором, был вывезен подрядчиками Регоператора. Весь объем коммунальных отходов, который вывозится подрядчиками Регоператора, проходит обязательную экологически безопасную обработку и сортировку, а непригодные остатки захораниваются на современных полигонах, отвечающих всем нормам безопасности.