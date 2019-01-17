В Саратове пенсионерка погибла на пожаре от свечки

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-17T12:31:55+03:00

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В Саратове начата проверка по факту гибели престарелой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошел 16 января в 21:30 в частном доме на улице 6-я Нагорная в Заводском районе.

Соседи заметили огонь и вызвали МЧС. При этом дверь дома была заперта изнутри, пожарные не сразу смогли попасть в помещение. А когда зашли, обнаружили там тело 93-летн6ей хозяйки жилья.

Труп лежал вблизи входной двери, признаков насильственной смерти на теле не найдено.

По предварительной версии, в районе в тот день отключили электроэнергию. Женщина зажгла свечу, привезенную ей сыном, от которой и вспыхнул пожар, когда пенсионерка заснула. Самостоятельно выбраться из дома она не смогла и задохнулась продуктами горения.