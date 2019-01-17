Встреча представителей минздрава и родителей в поликлинике №10 проходит эмоционально

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-17T12:26:32+03:00

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В здании детской инфекционной поликлиники №10 на улице Комсомольская в Саратове днем 17 января началась встреча родителей и представителей регионального минздрава. На ней также присутствует руководство поликлиники №3, куда временно переводят все службы из этого здания. НПо заявлению минздрава, здание нуждается в срочном ремонте. Родители с этим не согласны.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», полемика временами была довольно жаркой. Родители детей против перевода их в другое здание и непонимают, зачем из-за ремонта стояка закрывать все здание.