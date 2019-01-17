В Саратове будут расширять проезжую часть улиц Огородная и Новоузенская

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-17T12:18:56+03:00

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В Саратове продолжается уборка снега.

Как рассказали «КП-Саратов» администрации города, днем 17 января на улицы выведено почти 500 единиц техники. Причем, 350 из них — привлечены от сторонних организаций.

Также снег убирают 148 рабочих.

Организованы 14 звеньев тяжелой техник: бульдозеров, фронтальных погрузчиков и самосвалов. Они будут работать на улицах Московская, Горького, Дзержинского, Блинова, Первомайская, Соколовая, Огородная, Вольская, Новоузенская, Клочкова и других.

На 1 и 2-м Международных проездах, Ново-Астраханском шоссе и улицах Новоузенская, Мира и Огородная проезжую часть будут расширять роторами.

С начала года, по информации администрации, с улиц Саратова вывезено почти 370 тыс. кубометров снега.