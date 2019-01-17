Гонка на трассе закончилась в кювете Лысогорского района
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Минувшей ночью, около 0.30, 17 января, на трассе в Саратовской области перевернулась иномарка.
Авария произошла на 652 км подъезда к Саратову от автодороги М6 Каспий в Лысогорском районе. 43-летний водитель Nissan Almera разогнался и не удержал машину на дороге. В результате автомобиль слетел в левый придорожный кювет и перевернулся.
Прибывшие спасатели извлекли любителя большой скорости и передали медикам, который доставили травмированного мужчину в больницу.