2019-01-17T12:00:22+03:00
Общество

Панков: Слухи о перепрофилировании поликлиники №10 — всего лишь слухи

Он пожелал скорейшего возвращения детей в отремонтированную поликлинику
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о ситуации с поликлиникой №10.

- Здоровье детей и доступность лечения всегда должны быть обеспечены в полном объеме. Спрос с чиновников и контроль должен быть строгий. Однако при аварийном состоянии использовать здание поликлиники на ул. Комсомольской нельзя. Если протекает крыша, замыкает проводка, не исключены мелкие обрушения нельзя там лечить детей. Это не безопасно. Тогда администрация поступает правильно, стремясь обезопасить детей и родителей. Важно, что министр здравоохранения Мазина понимает — нужно провести ремонт. И после его окончания возобновить работу поликлиники. Все остальное, в том числе, слухи о перепрофилировании здания — всего лишь слухи. С другой стороны, спасибо жителям за беспокойство. Ведь бывает, что появляются желающие заполучить здания в центре города. И бдительность тут не бывает лишней — отметил депутат.

При этом он предложил вместе с общественностью контролировать ход ремонтных работ.

- И желаю скорейшего возвращения детей в отремонтированную поликлинику, — заявил Николай Панков.

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