В Саратовской области пройдет проверка спонтанной устной речи 22 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-17T11:52:17+03:00

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Девятиклассникам Саратовской области 13 февраля предстоит впервые пройти итоговое устное собеседование по русскому языку. Собеседование станет условием допуска к ГИА-9 и позволит проверить навыки спонтанной устной речи у школьников.

На подготовку участнику будет даваться около минуты. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.

- Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить 4 задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. Будет вестись аудиозапись ответов участников. Мы уверены, что наши выпускники успешно справятся с поставленной перед ними задачей», – рассказала министр образования региона Ирина Седова.

В основной срок 13 февраля участие в итоговом собеседовании примут более 22 тысяч школьников Саратовской области. Уже 19 февраля школьники будут информированы о результатах собеседования и получении или неполучении зачета.