Мартовского вора из Вольска отправили в колонию

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-17T11:45:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области вынесен приговор 52-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в серии краж и незаконном проникновении в жилище.

Преступления мужчина совершал в марте 2018 года. По ночам он отжимал створки окон и выносил из домов имущество. За три раза он украл вещи на 14 тыс. рублей.

При этом мужчина ранее был неоднократно судим за преступления против собственности, а также против жизни и здоровья людей.

Суд приговорил его в году и месяцу в колонии строгого режима.