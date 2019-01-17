Мартовского вора из Вольска отправили в колонию
Он совершил три кражи
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 52-летнему местному жителю.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в серии краж и незаконном проникновении в жилище.
Преступления мужчина совершал в марте 2018 года. По ночам он отжимал створки окон и выносил из домов имущество. За три раза он украл вещи на 14 тыс. рублей.
При этом мужчина ранее был неоднократно судим за преступления против собственности, а также против жизни и здоровья людей.
Суд приговорил его в году и месяцу в колонии строгого режима.