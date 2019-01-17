С припаркованной в Саратове Нивы скрутили «люстру»
Владелец обнаружил пропажу в первый рабочий день нового года
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В Волжском районе полицейские раскрыли кражу автозапчасти.
Пострадавший владелец ВАЗ-21214 обратился к ним в первый рабочий день после новогодних праздников – 9 января. Оказалось у мужчины с его «Нивы» припаркованной у дома №1 по 3 Овсяному проезду, накануне похитили с крыши багажник с закрепленной на нем светодиодной балкой.
Подозреваемый в уголовном деле о краже появился уже 16 января. В ходе операции «Антикриминал» сотрудниками полиции задержан 21-летний молодой человек, ранее не имевший проблем с законом. Безработный мужчина признался в краже, похищенный багажник изъят.