С припаркованной в Саратове Нивы скрутили «люстру»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-17T11:37:53+03:00

Владелец обнаружил пропажу в первый рабочий день нового года

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В Волжском районе полицейские раскрыли кражу автозапчасти.

Пострадавший владелец ВАЗ-21214 обратился к ним в первый рабочий день после новогодних праздников – 9 января. Оказалось у мужчины с его «Нивы» припаркованной у дома №1 по 3 Овсяному проезду, накануне похитили с крыши багажник с закрепленной на нем светодиодной балкой.

Подозреваемый в уголовном деле о краже появился уже 16 января. В ходе операции «Антикриминал» сотрудниками полиции задержан 21-летний молодой человек, ранее не имевший проблем с законом. Безработный мужчина признался в краже, похищенный багажник изъят.