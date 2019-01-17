Правительство Саратовской области готово к сильному снегопаду 21 января
На область опять надвигается циклон
Роман БусаргинФото: Александр Уриевский
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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин на брифинге 17 января рассказал о предстоящей непогоде.
Напомним, 21 января в регионе вновь ожидается ненастье и сильные осадки.
По словам зампреда, власть знает о грядущем циклоне, который несет в область сильный снегопад.
- Мы к нему готовы, — отметил Бусаргин.
Предыдущие снегопады неизменно вызывали в Саратовской области серьезные проблемы. В частности, вчера, 16 января, в Саратовской области были парализованы несколько междугородних трасс. Сама столица региона уже несколько недель практически ежедневно стоит в 10-бальных пробках.