На саратовской трассе иномарка врезалась в стоявший ВАЗ

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-17T11:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На 115-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград вчера, 16 января, столкнулись две машины.

- Около 17:10 в Ивантеевском районе 42-летний водитель Nissan Juke врезался в стоявший у правого края дороги ВАЗ-111730 (Лада Калина), за рулем которого был 22-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП шофера «Калины» госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.