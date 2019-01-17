Технический университет приглашает на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-17T09:54:36+03:00

Абитуриентам расскажут о правилах поступления в вуз

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18 января 2019 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А., опорном вузе региона, пройдет очередной День открытых дверей.

Мероприятие состоится в 201 аудитории главного корпуса СГТУ имени Гагарина Ю. А. (улица Политехническая, 77), начало в 15:00.

После общеуниверситетского Дня открытых дверей пройдут встречи в институтах. Они начнутся в 16:00.

Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах поступления в СГТУ имени Гагарина Ю. А. в 2019 году, о том, какие экзамены необходимы для поступления в вуз. В мероприятии примут участие представители администрации и приемной комиссии СГТУ имени Гагарина Ю. А.