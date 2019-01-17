В марксовской больнице протекает крыша
Прокуратура внесла представление главврачу
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В Марксе Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения в больнице.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка в ГУЗ СО «Марксовская районная больница». По итогам выявлен ряд нарушений. В частности, протекает кровля в хирургическом и терапевтическом отделениях.
Это привело к тому, что четыре палаты терапии и два кабинета хирургического отделения не работают. Пациенты не могут находиться в подобных условиях.
В адрес главврача клиники внесено представление.