Жители поселков Поливановка, Солнечный и 25-й квартал оказались отрезаны от центра
Трамваи встали из-за снегопада и аварий
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В Саратове из-за снегопада и аварий встали почти все трамвайные маршруты.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, засыпавший рельсы снег парализовал работу трамваев №№4, 6, 7 и 11.
Это привело к тому, что поселки Поливановка, Солнечный и 25-й квартал оказались практически отрезаны от центра. Для горожан пустили дополнительные автобусы.
В то же время автобусы №2Д не могут проехать до «Оргсинтеза» из-за скопления фур на 25-м квартале.
Кроме того, из-за обрыва растяжки утром 17 января встали трамваи №3.