Водитель маршрутки №58 из Агафоновки нагрубил Михаилу Исаеву

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-17T09:32:52+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 17 января, возобновил утренние поездки на общественном транспорте.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, он проехал в маршрутке №58.

Глава города остался неудовлетворен поездкой.

- Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, — отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они «пестрят» какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам. В связи с этим к перевозчику очень много вопросов, но не меньше их и к «Транспортному управлению», — заявил Исаев.

В связи с этим он потребовал незамедлительно разобраться с проблемой.

Также его не порадовало состояние остановочного пункта и дорожного полотна.

- В расширении нуждается и основная магистраль на пути следования из поселка — это улица Клочкова. В связи с этим мной были сделаны замечания главе администрации Октябрьского района и даны поручения в кратчайшие сроки провести мероприятия по благоустройству обозначенных объектов, — заявил он.

Михаил Исаев сел в маршрутку на конечной остановке в 07:10 и доехал до нужного места за 40 минут. Он отметил, что салон был полупустым, заторов в пути почти не наблюдалось, при этом параллельно шел трамвай №10, также полупустой.

Напомним, на прошлой неделе мэр Саратова постоянно ездил утром на работу на одном из маршрутов общественного транспорта. Так, он успел оценить дорогу на автобусе №6 и на трамвае №11.

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