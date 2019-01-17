В Саратовской области мужчина расплатился купюрой «банка приколов»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-17T09:03:55+03:00

На него в полицию заявила продавщица

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В Духовницком Саратовской области 41-летняя продавщица магазина «Ассорти» заявила вчера, 16 января, в полицию, что покупатель расплатился поддельной купюрой.

- В этот же день задержали 41-летнего рецидивиста. Оказалось, что пятитысячная бумажка, которую он отдал за продукты, была из «банка приколов». Он признался в этом, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении дела в отношении мужчины.