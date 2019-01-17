В Энгельсе отказались платить пособие беременной женщине

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-17T09:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе 32-летней женщине не заплатили пособие по беременности и родам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, гражданка трудилась в фирме по организации перевозок. 14 декабря 2016 года она предоставила документы, подтверждающие беременность, но положенное пособие на сумму 35 тыс. рублей ей не выплатили до сих пор.

При этом, отметили в ведомстве, у предприятия имелась финансовая возможность погасить задолженность.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование.