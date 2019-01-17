В Энгельсе отказались платить пособие беременной женщине
Возбуждено уголовное дело
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В Энгельсе 32-летней женщине не заплатили пособие по беременности и родам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, гражданка трудилась в фирме по организации перевозок. 14 декабря 2016 года она предоставила документы, подтверждающие беременность, но положенное пособие на сумму 35 тыс. рублей ей не выплатили до сих пор.
При этом, отметили в ведомстве, у предприятия имелась финансовая возможность погасить задолженность.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование.