В Саратове в часы пик могут создать «зеленые коридоры»
Зампред Бусаргин ответил на вопросы о десятибалльных пробках в городе
Роман БусаргинФото: Александр Уриевский
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Зампред саратовского правительства Роман Бусаргин утром 17 января провел брифинг по ситуации на дорогах.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Бусаргин пообещал обратить особое внимание на создание «зеленых коридоров» для транспорта в утренние и вечерние часы пик.
- У нас налажено тесное взаимодействие с ГИБДД, но мы готовы еще раз посмотреть этот вопрос, — заметил Бусаргин, отвечая на вопрос о ежедневных десятибалльных пробках в Саратове.