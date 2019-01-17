В Саратове в часы пик могут создать «зеленые коридоры»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-17T08:42:25+03:00

Зампред Бусаргин ответил на вопросы о десятибалльных пробках в городе

Изменить размер текста: A A

Зампред саратовского правительства Роман Бусаргин утром 17 января провел брифинг по ситуации на дорогах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Бусаргин пообещал обратить особое внимание на создание «зеленых коридоров» для транспорта в утренние и вечерние часы пик.

- У нас налажено тесное взаимодействие с ГИБДД, но мы готовы еще раз посмотреть этот вопрос, — заметил Бусаргин, отвечая на вопрос о ежедневных десятибалльных пробках в Саратове.