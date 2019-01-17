2019-01-17T09:16:44+03:00
Происшествия

Бусаргин о саратовских снегопадах: О введении ЧС говорить рано

12 трасс области остаются закрыты
Александр Уриевский
Поделиться:

Зампред Роман Бусаргин провел брифинг о ситуации на доргах в Саратовской области.

Изменить размер текста:

Среда, 15 января, была самым сложным днем по содержанию дорог. Об этом заявил зампред саратовского правительства Роман Бусаргин на брифинге.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Бусаргина, девять районов области попали в сильнейшую метель. 26 дорог были закрыты.

- Мы мобилизовали все силы и сегодня 14 трасс уже открыты, оставшиеся 12 продолжаем расчищать. К 12:00 думаю мы все уберем. Губернатор поставил задачу открыть все дороги к 14:00. Служба спасения всю ночь контролировала вопросы застрявших на дорогах авто. Сейчас таких случаев уже нет, всех вызволили, трагического ничего не произошло, — отметил Бусаргин.

Зампред поблагодарил всех дорожников, которые всю ночь расчищали трассы и журналистов, оперативно распространявших информацию о закрытии дорог.

Кроме того, он подчеркнул, что говорить о введении режима чрезвычайной ситуации в Саратове в связи со снегопадами рано.

- Для этого нет критериев, для введения режима ЧС. Это четко регламентировано, — подчеркнул Роман Бусаргин.

Напомним, накануне в сети интернет был объявлен сбор подписей за введение режима ЧС в Саратове. Организаторы петиции уверены, что это должно помочь мобилизовать силы на расчистку дорог от снега.

Зампред Роман Бусаргин провел брифинг о ситуации на доргах в Саратовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовые проверки Регоператора формируют прозрачность его работы
В Саратове пенсионерка погибла на пожаре от свечки
Встреча представителей минздрава и родителей в поликлинике №10 проходит эмоционально
В Саратове будут расширять проезжую часть улиц Огородная и Новоузенская
Гонка на трассе закончилась в кювете Лысогорского района
Панков: Слухи о перепрофилировании поликлиники №10 — всего лишь слухи
В Саратовской области пройдет проверка спонтанной устной речи 22 тысяч школьников
Мартовского вора из Вольска отправили в колонию
С припаркованной в Саратове Нивы скрутили «люстру»
Правительство Саратовской области готово к сильному снегопаду 21 января
На саратовской трассе иномарка врезалась в стоявший ВАЗ
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
Минздрав: Поликлинику №10 в Саратове не собираются продавать
Улицы Танкистов, Гвардейская, 50 лет Октября остались без воды
Технический университет приглашает на День открытых дверей
В Вольске сгорели три гаража и авто
В марксовской больнице протекает крыша
На пожаре в Саратовской области погибла женщина
На пожаре в Заводском погибла 93-летняя женщина
Жители поселков Поливановка, Солнечный и 25-й квартал оказались отрезаны от центра
Водитель маршрутки №58 из Агафоновки нагрубил Михаилу Исаеву
В Саратовской области мужчина расплатился купюрой «банка приколов»
В Энгельсе отказались платить пособие беременной женщине
В Саратове в часы пик могут создать «зеленые коридоры»