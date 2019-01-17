Бусаргин о саратовских снегопадах: О введении ЧС говорить рано

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-17T09:16:44+03:00

Зампред Роман Бусаргин провел брифинг о ситуации на доргах в Саратовской области.

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Среда, 15 января, была самым сложным днем по содержанию дорог. Об этом заявил зампред саратовского правительства Роман Бусаргин на брифинге.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Бусаргина, девять районов области попали в сильнейшую метель. 26 дорог были закрыты.

- Мы мобилизовали все силы и сегодня 14 трасс уже открыты, оставшиеся 12 продолжаем расчищать. К 12:00 думаю мы все уберем. Губернатор поставил задачу открыть все дороги к 14:00. Служба спасения всю ночь контролировала вопросы застрявших на дорогах авто. Сейчас таких случаев уже нет, всех вызволили, трагического ничего не произошло, — отметил Бусаргин.

Зампред поблагодарил всех дорожников, которые всю ночь расчищали трассы и журналистов, оперативно распространявших информацию о закрытии дорог.

Кроме того, он подчеркнул, что говорить о введении режима чрезвычайной ситуации в Саратове в связи со снегопадами рано.

- Для этого нет критериев, для введения режима ЧС. Это четко регламентировано, — подчеркнул Роман Бусаргин.

Напомним, накануне в сети интернет был объявлен сбор подписей за введение режима ЧС в Саратове. Организаторы петиции уверены, что это должно помочь мобилизовать силы на расчистку дорог от снега.