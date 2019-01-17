В Солнечном трамвай сошел с рельс

СЕГОДНЯ 06:22 2019-01-17T06:22:51+03:00

Он перегородил также движение автомобилей

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В поселке Солнечный Кировского района Саратова встал трамвай маршрута 11.

Как сообщили "КП-Саратов" в группе "Трамваи и троллейбусы Саратова", движение остановлено надолго. Пассажирам рекомендуют не ждать вагонов

Трамваи 11 ходят только от Мирного переулка до улицы Осипова.

Известно, что на пересечении улицы Топольчанская и 1-й проезд Танкистов с рельс сошел вагон. Он заблокировал также движение про автодороге. Водителей призывают искать другие пути. В настоящее время на улицах Топольчанская и Антонова образовались серьезные пробки.