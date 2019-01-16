Под Саратовом упал памятник-самолет

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-16T18:32:02+03:00

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Сегодня утром, 16 января, в Ртищеве Саратовской области упал самолет Л-29, стоявший на постаменте на городской площади в виде памятника.

Фотографии разместили очевидцы в группе «Подслушано в Ртищево» соцсети «ВКонтакте».

- Это произошло в результате обильного снегопада. По оценке специалистов, повреждения незначительны. Сейчас его сняли с постамента, — выяснила «КП-Саратов» в администрации города.

Конструкцию снимают с постамента. Фото из соцсетей

Через некоторое время объект восстановят и поставят обратно.