Мэр Саратова решил положить конец беспорядочным раскопкам улиц города

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-16T17:43:52+03:00

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Глава администрации Саратова прокомментировал инициативу мэрии о наказании за незаконную перекопку улиц. По словам Михаила Исаева, сейчас не существует механизма контроля сроков и качества проведения вскрышных работ. Поэтому принято решение выйти с инициативой в Саратовскую областную Думу с законопроектом, устанавливающим административную ответственность за нарушение срока и порядка проведения земляных работ.

Проект предполагает введение ответственности за нарушение срока обращения за разрешением на проведение земляных работ, а также сроков проведения и продления таких работ.

- Это позволит исключить бесконечные раскопки по всей территории города. Немаловажно и четкое ограничение времени, выделенного на восстановление покрытия дорог, тротуаров, зеленых зон. В случае повторного нарушения предлагается накладывать ответственность – до 200 тысяч рублей для юридического лица. Мы надеемся, что областные депутаты поддержат инициативу, — заявил Исаев.

Если закон примут, то, как считает мэр, у городских чиновников появится механизм привлечения к ответственности лиц, игнорирующих правила безопасности и не задумывающихся о комфорте горожан.