Саратов парализован пробками в 10 баллов

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-16T17:36:06+03:00

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Вечером 16 января саратовцы уже по традиции проводят в автомобильных заторах. Согласно сервису Яндекс.Пробки в городе снова максимально сложная дорожная обстановка, она оценивается в 10 баллов из 10 возможных.

Особо тяжелая ситуация сложилась в Ленинском районе, где из-за фуры, которая не смогла проехать к гипермаркету «Магнит» на Перспективной и перекрыла два ряда на заснеженной дороге. В результате машины стоят в заторе длиной несколько километров. Он тянется от Перспективной по улице Антонова до проспекта Строителей, который также весь стоит до кольца НИИ и блокирует улицу Шехурдина далеко за перекресток с Ипподромной.