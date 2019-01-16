Перечень улиц Саратова, которые закроют для вывоза снега

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-16T17:05:39+03:00

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В ночь на 17 января на улицы выйдет около 450 единиц техники и более 100 рабочих. Особое внимание обещают уделить тротуарам, спускам и подъемам на дорогах в борьбе с обледенениями.

- Будет организована работа 15 звеньев по следующим улицам: Московская, Рахова, Вольская, Аткарская, Тракторная, Бережная, Соколовогорская, Б.Горная, Ново-астраханское шоссе, 5-1 проезды Первомайского поселка, улицы Мичурина, Рабочая, поселок Затон. Звенья состоят из самосвалов, погрузчиков, рабочих, — сообщили в мэрии.

Роторы и грейдеры будут работать на Усть-Курдюмском и Ново-Астраханском шоссе, улицах Тракторная, Соколовая, Рабочая, Мичурина. а также Луговая, Огородная, Бирюзовая, Техническая и в поселке Юбилейный.

Некоторые улицы при этом будут перекрыты для автомобилистов: Вольская, Аткарская, Тракторная, Б.Горная, Мичурина.