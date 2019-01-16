В Саратовскую область не пустили 20 тонн мандаринов из Казахстана
Инспекторы Россельхознадзора выявили подкарантинную продукцию
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На границе Казахстана и Саратовской области вчера, 15 января, было выявлено нарушение ввоза продукции.
- На посту «Озинки» инспекторы Россельхознадзора выявили подкарантинную продукцию — 20 тонн мандаринов, у которых не нашлось фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении.
На представителя груза составили административный протокол и вернули его вместе с фруктами в Казахстан.