В Саратовскую область не пустили 20 тонн мандаринов из Казахстана

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-16T16:12:04+03:00

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На границе Казахстана и Саратовской области вчера, 15 января, было выявлено нарушение ввоза продукции.

- На посту «Озинки» инспекторы Россельхознадзора выявили подкарантинную продукцию — 20 тонн мандаринов, у которых не нашлось фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении.

На представителя груза составили административный протокол и вернули его вместе с фруктами в Казахстан.