Десятки трасс в Саратовской области закрыты из-за сильного снегопада

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-16T16:29:34+03:00

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В эту ночь и утром, 16 января, практически во всех районах Саратовской области шел сильный снегопад. А в Аткарском, Балашовском, Духовницком, Екатериновском, Калининском, Лысогорском, Новобурасском и некоторых других — метель бушевала при отметке 0 градусов.

- В экстренном порядке на автодороги направили спецтехнику. Для устранения последствий непогоды на дороги за прошедшие сутки вышло рекордное количество спецтехники — 407 единиц (работы выполняют 43 дорожных предприятия). Сейчас очищают дороги и обочины от снега, очищают остановки, обрабатывают проезжую часть от гололеда, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта Саратовской области.

Движение транспорта по погодным и дорожным условиям прервано в Новоузенском районе на автомобильной дороге Новоузенск — Основной, в Питерском районе на автомобильных дорогах к селам Алексашкино, Питерка-Нива, к селам Малый Узень и Запрудное и в Дергачевском районе на автомобильной дороге Орошаемый — Зерновой — Золотуха. Работы по очистке дорог там продолжаются.

На данный момент по погодным условиям для безопасности водителей сотрудниками МЧС совместно с ГИБДД закрыта объездная дорога на Ивантеевку (Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград). Проехать можно через саму Ивантеевку.

По этой же причине закрыты дороги в Ершовском районе: Ершов — Краснянка, Ершов — Семено-Полтавка, Ершов — Орлов Гай и остальные, практически весь район. В Воскресенском районе закрыта дорога Букатовка — Кошели.

Сложнее всего дело обстоит в Питерском районе. При -1 градусе там низовая метель и сильный ветер. Кроме местной подрядной организации здесь работает мобильный отряд под руководством организации «Дорожный Участок» из Красного Кута. Задействована и техника фермерских хозяйств. Работают мобильные отряды и в других районах.

Министерство транспорта Саратовской области просит автолюбителей воздержаться от поездок.