2019-01-16T16:29:34+03:00
Происшествия

Десятки трасс в Саратовской области закрыты из-за сильного снегопада

На дороги вышло 407 единиц спецтехники
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эту ночь и утром, 16 января, практически во всех районах Саратовской области шел сильный снегопад. А в Аткарском, Балашовском, Духовницком, Екатериновском, Калининском, Лысогорском, Новобурасском и некоторых других — метель бушевала при отметке 0 градусов.

- В экстренном порядке на автодороги направили спецтехнику. Для устранения последствий непогоды на дороги за прошедшие сутки вышло рекордное количество спецтехники — 407 единиц (работы выполняют 43 дорожных предприятия). Сейчас очищают дороги и обочины от снега, очищают остановки, обрабатывают проезжую часть от гололеда, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта Саратовской области.

Движение транспорта по погодным и дорожным условиям прервано в Новоузенском районе на автомобильной дороге Новоузенск — Основной, в Питерском районе на автомобильных дорогах к селам Алексашкино, Питерка-Нива, к селам Малый Узень и Запрудное и в Дергачевском районе на автомобильной дороге Орошаемый — Зерновой — Золотуха. Работы по очистке дорог там продолжаются.

На данный момент по погодным условиям для безопасности водителей сотрудниками МЧС совместно с ГИБДД закрыта объездная дорога на Ивантеевку (СамараПугачевЭнгельсВолгоград). Проехать можно через саму Ивантеевку.

По этой же причине закрыты дороги в Ершовском районе: Ершов — Краснянка, Ершов — Семено-Полтавка, Ершов — Орлов Гай и остальные, практически весь район. В Воскресенском районе закрыта дорога Букатовка — Кошели.

Сложнее всего дело обстоит в Питерском районе. При -1 градусе там низовая метель и сильный ветер. Кроме местной подрядной организации здесь работает мобильный отряд под руководством организации «Дорожный Участок» из Красного Кута. Задействована и техника фермерских хозяйств. Работают мобильные отряды и в других районах.

Министерство транспорта Саратовской области просит автолюбителей воздержаться от поездок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перечень улиц Саратова, которые закроют для вывоза снега
«Протон-Саратов» снова оштрафовали за нарушения Положения Суперлиги
В Саратовскую область не пустили 20 тонн мандаринов из Казахстана
Три дома в Саратове остались без газа из-за падения льда
Регоператор требует УК обеспечить подъезд к контейнерам
Жительница Солнечного-2: Родители готовы бороться за «Аврору»
В Ершове накрыли еще одного бутлегера-миллионера
В Саратове назначен новый руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Больше полусотни машин ремонтировали водопровод в Саратове
В Саратовской области средняя взятка выросла до 4 млн рублей
Волейбольный «Протон-Саратов» снова проиграл
Женщина под Саратовом убила молодого сожителя ножом в сердце
Организаторов квеста «Портной» в Саратове отправили под суд
Володин: законопроект о паллиативной медицинской помощи направлен на поддержку тяжелобольных и их семей
Рост цен на вторичное жилье в Саратовской области составил 3,2% за год
Саратовский хор занял первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге
Панков попросил жителей Вольска дать предложения по использованию здания бывшего роддома
В аэропорту Саратова прерваны полеты
В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома
Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое
Жители протекающей пятиэтажки в Энгельсе выложили в сеть видео потопа
Депутаты саратовской облдумы просят УФАС проверить цены на бензин
Панков: Володин пожелал чиновникам более человечно подходит к законам
Отключена вода в пяти поселках Саратова
На Саратовской ГЭС модернизируют оборудование
Регоператор: С вопросами о мусорной реформе к нам обращаются со всей России
Газета Балаковской АЭС «Энергия» вошла в энциклопедию «Летописцы истории страны»
Главный лесничий Аркадака попался на взятке соснами