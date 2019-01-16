Три дома в Саратове остались без газа из-за падения льда
Прокуратура внесла представление в адрес УК
Поврежденные коммуникации. Фото областной прокуратуры
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Прокуратура области организовала проверку по факту схода льда с крыши дома №5 по Пичугинскому переулку Саратова.
- Вчера ночью, 15 января, с кровли свалился снег и наледь. Оказалась поврежденной газовая труба, теперь без голубого топлива остались три жилых дома, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство Кировского района внесло представление в адрес ООО «УК «Тополь» за неудовлетворительное содержание имущества. Сотрудники спецорганизации сейчас ремонтируют газовые трубы.