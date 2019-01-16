Три дома в Саратове остались без газа из-за падения льда

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-16T15:48:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура области организовала проверку по факту схода льда с крыши дома №5 по Пичугинскому переулку Саратова.

- Вчера ночью, 15 января, с кровли свалился снег и наледь. Оказалась поврежденной газовая труба, теперь без голубого топлива остались три жилых дома, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство Кировского района внесло представление в адрес ООО «УК «Тополь» за неудовлетворительное содержание имущества. Сотрудники спецорганизации сейчас ремонтируют газовые трубы.