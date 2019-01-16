2019-01-16T14:54:34+03:00
Общество

Жительница Солнечного-2: Родители готовы бороться за «Аврору»

В микрорайоне прошел флешмоб в защиту школы
Екатерина Семенова
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В минувшую субботу в Солнечном состоялся флешмоб в поддержку школы «Аврора». Будущие ученики и их родители вышли с табличками, на которых было написано название учебного заведения, фотографии по итогам акции были опубликованы в социальных сетях. Тем самым жители микрорайона высказали свое отношение к попыткам представителей оппозиционных партий сорвать ввод школы в эксплуатацию.

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с местной жительницей, матерью трех детей Анной Кирилловой, активисткой движения в защиту образовательного учреждения.

- Школу мы выстрадали. И в снег, и в мороз мы собирали подписи, чтобы чиновники нас заметили. Сами контролировали ход строительства, постоянно общались со специалистами, делали все, чтобы наши дети могли учиться! Нас возмущало, что в современном мире возможна такая ситуация, когда два микрорайона с большим количеством многодетных семей остались без школы и малышей нужно возить в другие районы. Так что родители готовы бороться за «Аврору» и не допустить, чтобы интересы детей страдали из-за чьих-то непомерных амбиций, — отметила женщина.

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