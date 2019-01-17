2019-01-17T08:02:15+03:00
Экономика

Минимальный продуктовый набор Саратовской области подорожал почти на 150 рублей

В среднем цены выросли на 1%
Екатерина Семенова
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В декабре 2018 года потребительские цены в Саратовской области выросли на 1%.

Как пояснили «КП-Саратов» в Саратовстате, заметнее всего — на 2% — поднялась стоимость на непродовольственные товары.

Минимальный набор продуктов по итогам декабря 2018 года стоил 3 329,17 рубля.

Для сравнения, в ноябре минимальный продуктовый набор стоил 3 180,29 рубля. То есть зафиксировано заметное подорожание — на 148,88 рубля.

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